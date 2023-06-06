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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС: согласовали международные меры и меры безопасности

Киев • УНН

 • 353020 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел срочное заседание СНБО из-за подрыва врагом Каховской ГЭС, где согласовали международные и безопасностные меры для привлечения рф к ответственности, передает УНН.

Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС: согласовали международные меры и меры безопасности

Цитата

"Провел срочное заседание СНБО (...) На заседании СНБО согласован комплекс международных и безопасностных мер, чтобы привлечь россию к ответственности за этот теракт. К жесткой ответственности", - сообщил Зеленский в соцсетях.

Детали

Президент отметил, что этой ночью в 2:50 российские террористы совершили внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС. В зоне подтопления около 80 населенных пунктов.

"Поручено провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища. Делаем все, чтобы спасти людей. Задействованы все службы, военные, Правительство, Офис", - подчеркнул Глава государства.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывал экстренное заседание СНБО.

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