З'явились нові супутникові знімки наслідків руйнування Каховської ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб катастрофи, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС, повідомляє російська служба BBC, передає УНН.
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Деталі
Греблю, що утримувала близько 18 мільярдів кубометрів води в Каховському водосховищі на Дніпрі, було підірвано в ніч на вівторок.
Судячи з нових фотографій, до вечора вівторка гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, виявилися практично повністю затоплені.
Супутникові знімки охопили понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці його впадання у Чорне море.
Також на світлинах видно численні населені пункти, що пішли під воду. У багатьох будинків над поверхнею води височіють лише дахи.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.