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З'явились нові супутникові знімки наслідків руйнування Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 452169 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб катастрофи, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС, повідомляє російська служба BBC, передає УНН.

З'явились нові супутникові знімки наслідків руйнування Каховської ГЕС

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Деталі

Греблю, що утримувала близько 18 мільярдів кубометрів води в Каховському водосховищі на Дніпрі, було підірвано в ніч на вівторок.

Судячи з нових фотографій, до вечора вівторка гребля і гідротехнічні споруди, що знаходилися на ній, виявилися практично повністю затоплені.

Супутникові знімки охопили понад 2500 кв. км площі між Новою Каховкою та гирлом Дніпра у місці його впадання у Чорне море.

Також на світлинах видно численні населені пункти, що пішли під воду. У багатьох будинків над поверхнею води височіють лише дахи.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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