Появились новые спутниковые снимки последствий разрушения Каховской ГЭС

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Детали

Плотина, удерживавшая около 18 миллиардов кубометров воды в Каховском водохранилище на Днепре, была взорвана в ночь на вторник.

Судя по новым фотографиям, к вечеру вторника плотина и находившиеся на ней гидротехнические сооружения оказались практически полностью затоплены.

Спутниковые снимки охватили более 2500 кв. км площади между Новой Каховкой и устьем Днепра в месте его впадения в Черное море.

Также на фотографиях видны многочисленные населенные пункты, ушедшие под воду. У многих домов над поверхностью воды возвышаются только крыши.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.