росія повинна буде компенсувати всі наслідки свого злочину - Кислиця в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. росія повинна буде компенсувати всі наслідки свого злочину: для людей, інфраструктури та довкілля. Про це на засіданні Радбезу ООН заявив постійний представник України Сергій Кислиця, пише УНН.
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"Закликаємо міжнародне співтовариство рішуче засудити атаку російських терористів на Каховську ГЕС. Технологічний злочин російської федерації підтверджує високу актуальність Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше долучитися до його реалізації, зокрема пунктів протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки. росія повинна буде компенсувати всі наслідки свого злочину: для людей, інфраструктури та довкілля", - наголосив Кислиця.
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Кислиця також закликав міжнародні організації направити в Україну гуманітарні місії, аби допомогти місцевим жителям, які постраждали від повені.
"Наразі місцева влада організувала евакуацію жителів цих населених пунктів в інші куточки України. На підконтрольній уряду території України до евакуації заплановано 17 населених пунктів, у яких проживає понад 17 тисяч осіб. На окупованій території Лівобережжя евакуації підлягають 20 населених пунктів із приблизно 25 тис. осіб. Викликає занепокоєння те, що російські окупанти не організовують евакуацію мирного населення, хоча й відвели свої війська.
Ми закликаємо ООН, Міжнародний Комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації направити гуманітарні місії на лівий берег Дніпра для допомоги місцевим жителям, які постраждали від повені. Українська влада також забезпечує надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, здебільшого питною водою, продуктами харчування та іншими предметами першої необхідності", - зазначив постійний представник України при ООН.
Він додав, що руйнування дамби значно погіршить водопостачання низки областей України.
"Вже зараз зрозуміло, що руйнування дамби позбавить або сильно погіршить водопостачання Криму, Херсонської області, суттєво ускладнить ситуацію в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Крім того, зруйнувавши дамбу Каховської ГЕС, окупанти усунули можливість постачати дніпровську воду до Криму. Рівень води в Каховському водосховищі настільки критичний, що вода просто не доходить до Північно-Кримського каналу. Через зниження рівня води в Каховському водосховищі також існує загроза аварії на іншому окупованому росією об’єкті критичної інфраструктури – Запорізькій атомній електростанції. Водночас, станом на зараз безпосередньої загрози Запорізькій області немає. Ситуація складна, але контрольована", - підсумував Кислиця.
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