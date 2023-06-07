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россия должна будет компенсировать все последствия своего преступления - Кислица в ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. россия должна будет компенсировать все последствия своего преступления: для людей, инфраструктуры и окружающей среды. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица, пишет УНН.

россия должна будет компенсировать все последствия своего преступления - Кислица в ООН

Цитата

"Призываем международное сообщество решительно осудить атаку российских террористов на Каховскую ГЭС. Технологическое преступление российской федерации подтверждает высокую актуальность Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Призываем международных партнеров как можно быстрее присоединиться к его реализации, в частности пунктов противодействия экоциду, ядерной и энергетической безопасности. россия должна будет компенсировать все последствия своего преступления: для людей, инфраструктуры и окружающей среды", - подчеркнул Кислица.

Детали

Кислица также призвал международные организации направить в Украину гуманитарные миссии, чтобы помочь местным жителям, пострадавшим от наводнения.

"Сейчас местные власти организовали эвакуацию жителей этих населенных пунктов в другие уголки Украины. На подконтрольной правительству территории Украины к эвакуации запланировано 17 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тысяч человек. На оккупированной территории Левобережья эвакуации подлежат 20 населенных пунктов с примерно 25 тыс. человек. Вызывает беспокойство то, что российские оккупанты не организовывают эвакуацию мирного населения, хотя и отвели свои войска.

Мы призываем ООН, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации направить гуманитарные миссии на левый берег Днепра для помощи местным жителям, пострадавшим от наводнения. Украинская власть также обеспечивает предоставление гуманитарной помощи местному населению, в основном питьевой водой, продуктами питания и другими предметами первой необходимости", - отметил постоянный представитель Украины при ООН.

Он добавил, что разрушение дамбы значительно ухудшит водоснабжение ряда областей Украины.

"Уже сейчас понятно, что разрушение дамбы лишит или сильно ухудшит водоснабжение Крыма, Херсонской области, существенно усложнит ситуацию в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, разрушив дамбу Каховской ГЭС, оккупанты устранили возможность поставлять днепровскую воду в Крым. Уровень воды в Каховском водохранилище настолько критический, что вода просто не доходит до Северо-Крымского канала. Из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище также существует угроза аварии на другом оккупированном россией объекте критической инфраструктуры - Запорожской атомной электростанции. В то же время, по состоянию на сейчас непосредственной угрозы Запорожской области нет. Ситуация сложная, но контролируемая", - подытожил Кислица.

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