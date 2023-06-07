Підривом Каховської ГЕС була пошкоджена регіональна біосистема південної дельти Дніпра - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня.УНН. Внаслідок агресії рф та підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також Причорномор'я, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Внаслідок агресії та підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також причорномор’я. Також, росія зруйнувала зрошувальну систему на півдні України та інфраструктуру водопостачання окупованого Криму”, - написав Єрмак.
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Він також зазначив, що сьогоднішній підрив Каховської ГЕС призвів до створення передумов для розбалансування системи охолодження Запорізької АЕС. Це стане ядерною загрозою для всього світу.
"Згідно Женевської конвенції (стаття 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення", - підкреслив Єрмак.
Доповнення
Через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення, вже розпочалась евакуація.