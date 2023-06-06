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Через підрив Каховської ГЕС 460 тонн масла потрапили у воду - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Внаслідок російського підриву Каховської ГЕС 460 тонн турбінного масла потрапили у воду, чи відбувся розлив поки невідомо. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні державної комісії ТЕБ і НС, яка зібралась в понеділок через підрив Каховської ГЕС, пише УНН.

Через підрив Каховської ГЕС 460 тонн масла потрапили у воду - Шмигаль

Цитата

“В турбінах і трансформаторах Каховської ГЕС знаходилось 460 тонн турбінного та трансформаторного мастила. Вся ця кількість потрапила у воду. Поки що ми не маємо інформації чи відбувся розлив, чи поки що трансформаторні обладнання і замкнені єдності витримали і не весь витік відбувся”, - заявив Шмигаль.

Доповнення

Також він доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів підготувати відповідні дані.

“Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації", - зауважив Шмигаль.

Нагадаємо

Через російський підрив Каховська ГЕС на Херсонщині повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

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