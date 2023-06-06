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Україна ініціює скликання Радбезу ООН через підрив Каховської ГЕС і закликає G7 та ЄС до нових санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України вийшло із заявою щодо терористичного акту росії на Каховській ГЕС і ініціює низку заходів, зокрема, скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН, а також закликає країни "Групи семи" та ЄС розглянути питання нових далекосяжних санкцій проти рф, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь, передає УНН.

Україна ініціює скликання Радбезу ООН через підрив Каховської ГЕС і закликає G7 та ЄС до нових санкцій

Цитата

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС.

Техногенний злочин рф підтверджує високу актуальність Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Закликаємо міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки", - вказано у заяві.

Як зазначили у МЗС, росія матиме відшкодувати всі наслідки свого злочину: як для людей, так і для інфраструктури та навколишнього середовища.

"Звертаємося також до країн "Групи семи" та ЄС невідкладно розглянути накладення на рф нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь", - вказали у МЗС.

За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня, як повідомляється, був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, "зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу".

Деталі

У МЗС зазначили, що у ніч на 6 червня російська федерація підірвала дамбу Каховської гідроелектростанції, яка розташована поблизу міста Нова Каховка на тимчасово окупованій території Херсонської області. "Під загрозою затоплення опинилися десятки населених пунктів по обидві сторони Дніпра", - зазначили у відомстві.

"Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку рф як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально велику кількість жертв та руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування.

Підрив дамби Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду посії проти українців. Це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із рф", - зауважили у МЗС.

"Через зниження рівня води в Каховському водосховищі може виникнути небезпека інциденту на іншому об’єкті критичної інфраструктури, який окупувала Росія — Запорізькій АЕС", - додали у МЗС.

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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