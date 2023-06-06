Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за подрыва Каховской ГЭС и призывает G7 и ЕС к новым санкциям

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"Призываем международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС.

Техногенное преступление рф подтверждает высокую актуальность Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Призываем международных партнеров как можно быстрее присоединиться к ее воплощению, в частности пунктов по противодействию экоциду, ядерной и энергетической безопасности", - указано в заявлении.

Как отметили в МИД, россия должна будет возместить все последствия своего преступления: как для людей, так и для инфраструктуры и окружающей среды.

"Обращаемся также к странам "Группы семи" и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на рф новых далеко идущих санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль", - указали в МИД.

По итогам заседания СНБО утром 6 июня, как сообщается, был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, "в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского Союза".

Детали

В МИД отметили, что в ночь на 6 июня российская федерация взорвала дамбу Каховской гидроэлектростанции, которая расположена вблизи города Новая Каховка на временно оккупированной территории Херсонской области. "Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра", - отметили в ведомстве.

"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны рф как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, который имеет целью нанести максимально большое количество жертв и разрушений. Теракт на Каховской ГЭС ранее живо обсуждался на уровне оккупационных сил в Херсонской области и пропагандистов на российском телевидении, что свидетельствует о его предварительном планировании.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида россии против украинцев. Это является ответом кремля странам, которые призывают к мирным переговорам с рф", - отметили в МИД.

"Из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище может возникнуть опасность инцидента на другом объекте критической инфраструктуры, который оккупировала россия — Запорожской АЭС", - добавили в МИД.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.