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Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за подрыва Каховской ГЭС и призывает G7 и ЕС к новым санкциям

Киев • УНН

 • 415201 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины вышло с заявлением по террористическому акту россии на Каховской ГЭС и инициирует ряд мер, в частности, созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН, а также призывает страны "Группы семи" и ЕС рассмотреть вопрос новых далеко идущих санкций против рф, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль, передает УНН.

Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за подрыва Каховской ГЭС и призывает G7 и ЕС к новым санкциям

Цитата

"Призываем международное сообщество решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС.

Техногенное преступление рф подтверждает высокую актуальность Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского. Призываем международных партнеров как можно быстрее присоединиться к ее воплощению, в частности пунктов по противодействию экоциду, ядерной и энергетической безопасности", - указано в заявлении.

Как отметили в МИД, россия должна будет возместить все последствия своего преступления: как для людей, так и для инфраструктуры и окружающей среды.

"Обращаемся также к странам "Группы семи" и ЕС безотлагательно рассмотреть наложение на рф новых далеко идущих санкций, в частности на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль", - указали в МИД.

По итогам заседания СНБО утром 6 июня, как сообщается, был согласован предложенный министром иностранных дел Дмитрием Кулебой перечень действий МИД Украины в контексте реагирования, который, "в частности, включает созыв Украиной срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса российского теракта на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Европейского Союза".

Детали

В МИД отметили, что в ночь на 6 июня российская федерация взорвала дамбу Каховской гидроэлектростанции, которая расположена вблизи города Новая Каховка на временно оккупированной территории Херсонской области. "Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра", - отметили в ведомстве.

"Рассматриваем подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны рф как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, который имеет целью нанести максимально большое количество жертв и разрушений. Теракт на Каховской ГЭС ранее живо обсуждался на уровне оккупационных сил в Херсонской области и пропагандистов на российском телевидении, что свидетельствует о его предварительном планировании.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида россии против украинцев. Это является ответом кремля странам, которые призывают к мирным переговорам с рф", - отметили в МИД.

"Из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище может возникнуть опасность инцидента на другом объекте критической инфраструктуры, который оккупировала россия — Запорожской АЭС", - добавили в МИД.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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