Из-за подрыва Каховской ГЭС 460 тонн масла попали в воду - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В результате российского подрыва Каховской ГЭС 460 тонн турбинного масла попали в воду, произошел ли разлив пока неизвестно. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которая собралась в понедельник из-за подрыва Каховской ГЭС, пишет УНН.
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“В турбинах и трансформаторах Каховской ГЭС находилось 460 тонн турбинного и трансформаторного масла. Все это количество попало в воду. Пока мы не имеем информации состоялся ли разлив, или пока трансформаторные оборудования и замкнутые единства выдержали и не вся утечка произошла”, - заявил Шмыгаль.
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Также он поручил Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов подготовить соответствующие данные.
“Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - отметил Шмыгаль.
Напомним
Из-за российского подрыва Каховская ГЭС на Херсонщине полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.
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