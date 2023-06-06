На Херсонщині вже евакуйовано 885 людей - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через затоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС станом на 11 годину ранку у Херсонській області евакуйовано вже 885 осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.
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“Станом на 11:00 евакуйовано 885 громадян на Херсонщині. Усі служби МВС працюють у посиленому режимі”,- йдеться в повідомленні.
В області проходить евакуація з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон.
Також Укрзалізниця запустила евакуаційні рейси з Херсона для мешканців міста та прилеглих сіл.
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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