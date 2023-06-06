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На Херсонщині вже евакуйовано 885 людей - МВС

Київ • УНН

 • 254484 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Через затоплення внаслідок російського підриву Каховської ГЕС станом на 11 годину ранку у Херсонській області евакуйовано вже 885 осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України, пише УНН.

На Херсонщині вже евакуйовано 885 людей - МВС

Цитата

“Станом на 11:00 евакуйовано 885 громадян на Херсонщині. Усі служби МВС працюють у посиленому режимі”,- йдеться в повідомленні.

В області проходить евакуація з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон.

Також Укрзалізниця запустила евакуаційні рейси з Херсона для мешканців міста та прилеглих сіл.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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