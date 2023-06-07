Подрывом Каховской ГЭС была повреждена региональная биосистема южной дельты Днепра - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Вследствие агрессии рф и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
"В результате агрессии и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также причерноморья’. Также, россия разрушила оросительную систему на юге Украины и инфраструктуру водоснабжения оккупированного Крыма”, - написал Ермак.
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Он также отметил, что сегодняшний подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансировки системы охлаждения Запорожской АЭС. Это станет ядерной угрозой для всего мира.
"Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977 года) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения", - подчеркнул Ермак.
Дополнение
Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления, уже началась эвакуация.