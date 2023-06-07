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Зона подтопления после разрушения Каховской ГЭС может расшириться - Укргидроэнерго

Киев • УНН

 • 331970 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Генеральный директор государственной компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона предположил, что зона подтопления после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС может расшириться, передает УНН.

Зона подтопления после разрушения Каховской ГЭС может расшириться - Укргидроэнерго

Детали

Он рассказал, что специалисты Укргидроэнерго наблюдают за последствиями разрушения и отмечают увеличение размывов. Гендиректор выразил убеждение, что взрыв произошел внутри станции. По его словам, ГЭС разломилась пополам, одна ее часть уже под водой, другая - тоже сползает. Сирота объяснил, что с левой стороны ГЭС внизу есть бетонная плита, и от того насколько она повреждена зависит каким будет срабатывание водохранилища.

"Если вся высота водосливной повреждена, то, конечно, что сработка водохранилища будет максимальная. Если остались какие-то элементы высотой хотя бы 2-3 метра, то какая-то часть воды останется в Каховском водохранилище. Но вне станции есть земляная водосливная плотина. Там нет никаких бетонных конструкций внизу, и поэтому там происходит размыв. Правда, там небольшая ширина, и вода будет срабатываться до более нижней отметки", - отметил гендиректор, добавив, что компания наблюдает за ситуацией.

Кроме этого, он сообщил, что Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 метра, а Херсоне уровень воды поднялся на 5 метров. Сирота добавил, что уровень воды в городе в течение суток продолжит подниматься.

Цитата

"Хотя, если вчера мы наблюдали в Каховском водохранилище срабатывание от 30 до 40 сантиметров, то сегодня это 5-7 сантиметров. То есть, сработка Каховского водохранилища несколько приостанавливается, но оно будет все равно. Это свидетельствует о том, что срабатывание будет не 4 суток, а оно все же растянется во времени. Оно, возможно, не будет уже нести таких катастрофических последствий, но может расширяться зона подтопления. То есть не высота подтопления, а ширина подтопления", - резюмировал он.

Подытоживая, Сирота подчеркнул: "То, что станция разрушена стопроцентно, мы это уже понимаем. Восстановлению она не подлежит".

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

Компания Maxar Technologies 7 июня обнародовала новые спутниковые снимки юга Украины, на которых виден масштаб катастрофы, вызванной разрушением плотины Каховской ГЭС.

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