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На Миколаївщині після підриву дамби вже фіксують мор риби

Київ • УНН

 • 376804 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Другу добу на території Снігурівського району у Миколаївській області після підриву Каховської ГЕС спостерігається мор риби. Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у Telegram, пише УНН.

На Миколаївщині після підриву дамби вже фіксують мор риби

Цитата

"Другу добу на території громади спостерігається мор риби. Щоб не допустити розповсюдження інфекційних захворювань, на території Снігурівської та Горохівської громад повністю заборонено вилов та продаж риби на 10-денний термін", - написав Кухта.

Деталі

Кухта рекомендував жителям поки що взагалі утриматися від придбання та вживання у їжу свіжовиловленої риби.

Також він попередив, що вода з мережі не є придатною для вживання без її попереднього кип'ятіння. Тому закликав використовувати лише очищену питну воду для приготування їжі.

Це ж саме, за його словами, стосується власників колодязів у приватних домоволодіннях.

Крім того наголосив, що комунальники будуть здійснювати хлорування на території всіх населених пунктів громади.

Доповнення

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Як зазначають у відомстві, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, яка була підтоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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