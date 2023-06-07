На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин: у МОЗ пояснили, як себе убезпечити
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В міністерстві охорони здоров'я України заявили, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати та збудники інфекцій могли опинитися у водоймах на підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, пише УНН.
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Як зазначають в МОЗ, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, яка була підтоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС.
На місяцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо, повідомили в міністерстві.
Також у відомстві дали поради, що робити, щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях.
В МОЗ радять дотримуватись таких правил:
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- пити тільки бутильовану або привізну воду;
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- воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей;
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- кип'ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду.відмовитись від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);
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- піддавати всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання);
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- ретельно мити руки з милом;
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- не одягати одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.
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Також у МОЗ зазначили, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати заборонено, через ризик захворювання на ботулізм.
В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок російського підриву Каховської ГЕС 460 тонн турбінного масла потрапили у воду, чи відбувся розлив поки невідомо.