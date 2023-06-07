На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин: у МОЗ пояснили, як себе убезпечити

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 6502 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 11456 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 23738 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 27495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 65360 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 53466 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 53840 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117600 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182448 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 205601 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 41075 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 22656 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 20664 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 11859 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 45283 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 23738 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 45947 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 65360 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 205601 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 256859 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 8448 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 8610 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 22508 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27178 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43032 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин: у МОЗ пояснили, як себе убезпечити

Київ • УНН

 • 361126 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. В міністерстві охорони здоров'я України заявили, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин. Хімікати та збудники інфекцій могли опинитися у водоймах на підтоплених внаслідок підриву Каховської ГЕС територіях. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, пише УНН.

На дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров'я речовин: у МОЗ пояснили, як себе убезпечити

Деталі

Як зазначають в МОЗ, хімікати, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ – можуть опинитися у криницях та відкритих водоймах на території, яка була підтоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС.

На місяцях працюють фахівці Центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) та відбирають проби води з водойм та криниць тощо, повідомили в міністерстві.

Також у відомстві дали поради, що робити, щоб знизити ризик виникнення інфекційних захворювань на уражених територіях.

В МОЗ радять дотримуватись таких правил:

  • пити тільки бутильовану або привізну воду;
  • воду для приготування їжі і господарських потреб брати тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей;
  • кип'ятити або дезінфікувати в інший спосіб воду, взяту для пиття, миття фруктів, ягід чи посуду.відмовитись від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації);
  • піддавати всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання);
  • ретельно мити руки з милом;
  • не одягати одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

Також у МОЗ зазначили, що у наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати заборонено, через ризик захворювання на ботулізм.

В областях формуються запаси антибіотиків та сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок російського підриву Каховської ГЕС 460 тонн турбінного масла потрапили у воду, чи відбувся розлив поки невідомо. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16