На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ: в Минздраве объяснили, как себя обезопасить 

Детали

Как отмечают в Минздраве, химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок – могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, которая была подтоплена в результате подрыва Каховской ГЭС.

На месяцах работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев и других мест, сообщили в министерстве.

Также в ведомстве дали советы, что делать, чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях.

В Минздраве советуют придерживаться таких правил:



пить только бутилированную или привозную воду;



воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей;



кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. отказаться от продуктов, которые были подтоплены водой (даже от консервации);



подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание);



тщательно мыть руки с мылом;



не одевать одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.



Также в Минздраве отметили, что в следующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять запрещено, из-за риска заболевания ботулизмом.

В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций, говорится в сообщении.

Напомним

В результате российского подрыва Каховской ГЭС 460 тонн турбинного масла попали в воду, произошел ли разлив пока неизвестно.