На дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ: в Минздраве объяснили, как себя обезопасить
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В министерстве здравоохранения Украины заявили, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Химикаты и возбудители инфекций могли оказаться в водоемах на подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС территориях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.
Детали
Как отмечают в Минздраве, химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок – могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, которая была подтоплена в результате подрыва Каховской ГЭС.
На месяцах работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПБ) и отбирают пробы воды из водоемов и колодцев и других мест, сообщили в министерстве.
Также в ведомстве дали советы, что делать, чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях.
В Минздраве советуют придерживаться таких правил:
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- пить только бутилированную или привозную воду;
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- воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд брать только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не являются проверенными источниками воды. Как и водопровод, предназначенный для технических целей;
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- кипятить или дезинфицировать другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. отказаться от продуктов, которые были подтоплены водой (даже от консервации);
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- подвергать все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание);
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- тщательно мыть руки с мылом;
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- не одевать одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.
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Также в Минздраве отметили, что в следующие 3-5 дней на Херсонщине и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять запрещено, из-за риска заболевания ботулизмом.
В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций, говорится в сообщении.
Напомним
В результате российского подрыва Каховской ГЭС 460 тонн турбинного масла попали в воду, произошел ли разлив пока неизвестно.