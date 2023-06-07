В Николаевской области после подрыва дамбы уже фиксируют мор рыбы

Цитата

"Вторые сутки на территории громады наблюдается мор рыбы. Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, на территории Снигиревской и Гороховской громад полностью запрещен вылов и продажа рыбы на 10-дневный срок", - написал Кухта.

Детали

Кухта рекомендовал жителям пока вообще воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы.

Также он предупредил, что вода из сети не является пригодной для употребления без ее предварительного кипячения. Поэтому призвал использовать только очищенную питьевую воду для приготовления пищи.

Это же самое, по его словам, касается владельцев колодцев в частных домовладениях.

Кроме того отметил, что коммунальщики будут осуществлять хлорирование на территории всех населенных пунктов громады.

Дополнение

В Министерстве здравоохранения заявили, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ. Как отмечают в ведомстве, химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок – могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, которая была подтоплена в результате подрыва Каховской ГЭС.