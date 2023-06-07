Вследствие уничтожения Каховской ГЭС полностью затоплен единственный в Украине осетровый завод

Детали



По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, затопление осетрового завода - это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, которая может привести к исчезновению этих реликтовых видов в водоемах Украины.

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"Ежегодно завод обеспечивал вселение более 1,5 млн экземпляров молодняка осетровых. Сейчас масштабы разрушений и объемы ущерба устанавливаются. Учитывая особый охранный статус осетровых видов рыб, разрушение осетрового завода будет иметь крайне негативные последствия для экологического состояния Украины и стран Черноморского бассейна", - говорится в сообщении ведомства.

Дополнение

Единственный в Украине государственный осетровый завод "Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбовоспроизводящий завод имени академика С.Т. Артющика" расположен в селе Днепровское Белозерского района Херсонской области. Он работал с 1984 года и компенсировал воспроизводство осетровых видов рыб в Украине, которые потеряли возможность естественного размножения в связи с зарегулированием Днепра каскадом водохранилищ.

Вследствие уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд грн, отметили в ведомстве.

Вторые сутки на территории Снигиревского района в Николаевской области после подрыва Каховской ГЭС наблюдается мор рыбы.

По данным Минагрополитики, уже в следующем году, поля на Херсонщине могут превратиться в пустыни из-за затопления, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС.

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