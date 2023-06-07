Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений - Минприроды

По словам Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрелец подрыв дамбы Каховской ГЭС будет иметь катастрофические последствия, в частности в результате подрыва в реку Днепр попало не менее 150 тонн масла с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Пятно нефтепродуктов потенциально может “направляться” в Черное море.

Цитата

«В Черное море также может попасть и определенное количество образованных в результате действий России отходов разрушения. В зоне возможного затопления оказались более 80 населенных пунктов. Ведь дамба Каховской ГЭС удерживает объем около 18 кубических километров воды. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, которые имеют разный природоохранный статус, и 25 типов мест обитания», - говорится в сообщении.

Стрелец сообщил, что некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. В частности, в нацпарках “Нижнеднепровский”, "Великий Луг", "Каменская Сечь", “Белобережье Святослава”;

По его словам, например, нацпарк “Нижнеднепровский – это более 80 тыс. га природоохранных земель с редкими видами биоразнообразия. Здесь есть Рамсарские угодья, а также территории, входящие в Изумрудную сеть Европы, то есть признанные наиболее ценными и охраняемые европейским законодательством.

Министр сообщил, что всего 9 объектов Изумрудной сети (Днепробугский лиман, Черноморский биосферный резерват, Олешковские пески) и 5 Рамсарских угодий – потенциально находятся в зоне поражения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате уничтожения Каховской ГЭС полностью затоплен единственный в Украине осетровый завод

Также он отметил, что взорвав плотину на Каховской ГЭС, оккупанты уничтожили возможность поставки днепровской воды в Крым. Уровень водохранилища настолько критический, что вода просто не попадет туда по Северо-Крымскому каналу.

“Премьер-министр на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС поставил задачу всем профильным структурам для ликвидации последствий. В частности одной из задач, которая стоит перед Минприроды – это совместно с Государственной экологической инспекцией обсчитать все убытки, которые могут быть нанесены или уже нанесены действиями рф. Они должны войти в общий перечень военных преступлений против окружающей среды, которые россия сегодня совершает на нашей земле”, – отметил Стрелец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Днепропетровщине начали фиксировать мор рыбы

По его словам, сейчас водным ресурсам ориентировочно нанесен ущерб на 2 млрд гривен. Госэкоинспекция еще должна подсчитать убытки почвам, объектам природно-заповедного фонда, биоразнообразию, лесным и другим природным ресурсам. В процессе дальнейшего анализа ситуации, эта сумма будет увеличиваться.