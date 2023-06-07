Знищення Каховської ГЕС: на Дніпропетровщині також почали фіксувати мор риби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Дніпропетровській області, так само як і в Миколаївській, почали фіксувати масовий мор риби, внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами. Про це повідомив Голова Офісу Президента Андрій Єрмак в Telegram, пише УНН.
Деталі
Єрмак опублікував відео з хештегом "екоцид", де продемонстровано мор риби на берегу водойми Дніпропетровської області.
Цитата
"Дніпропетровщина - масовий мор риби внаслідок терористичного знищення Каховської ГЕС росіянами", - написав очільник ОП під відео.
Доповнення
Як повідомляє міністерство аграрної політики та продовольства України, мор риби був зафіксований в селі Мар’янське, Дніпропетровські області.
За даними відомства, внаслідок підриву дамби в Херсонський області збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути близько чотирьох мільярдів гривень.
Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн, зазначили в Мінагрополітики.
Нагадаємо
У Миколаївській області, на території Снігурівського району, другу добу спостерігається мор риби після підриву Каховської ГЕС.