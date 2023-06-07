Уничтожение Каховской ГЭС: на Днепропетровщине также начали фиксировать мор рыбы

Детали

Ермак опубликовал видео с хештегом "экоцид", где продемонстрирован мор рыбы на берегу водоема Днепропетровской области.

Цитата

"Днепропетровщина - массовый мор рыбы в результате террористического уничтожения Каховской ГЭС россиянами", - написал глава ОП под видео.

Дополнение

Как сообщает министерство аграрной политики и продовольствия Украины, мор рыбы был зафиксирован в селе Марьянское, Днепропетровские области.

По данным ведомства, вследствие подрыва дамбы в Херсонский области убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь около четырех миллиардов гривен.

Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд грн, отметили в Минагрополитики.

Напомним

В Николаевской области, на территории Снигиревского района, вторые сутки наблюдается мор рыбы после подрыва Каховской ГЭС.