З російської окупації вдалося повернути ще одну групу українських підлітків - Єрмак
Київ • УНН
Україна повернула групу підлітків з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Діти перебували під тиском, без доступу до української освіти та під загрозою мобілізації.
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.
У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Останні три роки вони жили під тиском — без доступу до української освіти, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію. Серед них — дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку рф, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, що пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому
Він повідомив, що наразі діти перебувають у безпеці.
"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли врятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.
Доповнення
Україна не отримала інформації про повернення 339 дітей, викрадених окупантами, зі списку, переданого рф у Стамбулі. Омбудсман Лубінець заявив, що комунікація з рф відбувається через посередників, але повернення дітей з території росії є вкрай складним процесом.