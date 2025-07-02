З російської окупації вдалося повернути ще одну групу українських підлітків - Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Останні три роки вони жили під тиском — без доступу до української освіти, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію. Серед них — дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку рф, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, що пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому