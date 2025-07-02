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З російської окупації вдалося повернути ще одну групу українських підлітків - Єрмак

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Україна повернула групу підлітків з тимчасово окупованих територій в рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Діти перебували під тиском, без доступу до української освіти та під загрозою мобілізації.

З російської окупації вдалося повернути ще одну групу українських підлітків - Єрмак

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише УНН.

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу підлітків, які перебували на тимчасово окупованій території. Останні три роки вони жили під тиском — без доступу до української освіти, під загрозою мобілізації, обшуків, цькування за проукраїнську позицію. Серед них — дівчина, якій погрожували розправою за відмову носити символіку рф, хлопець, якого бабуся ховала вдома, щоб не віддати в російську школу, та дитина, що пережила підрив Каховської ГЕС і неодноразові допити на шляху додому

- йдеться у повідомленні.

Він повідомив, що наразі діти перебувають у безпеці.

"Дякую команді Save Ukraine та всім партнерам, які допомогли врятувати наших дітей. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей", - додав Єрмак.

Доповнення

Україна не отримала інформації про повернення 339 дітей, викрадених окупантами, зі списку, переданого рф у Стамбулі. Омбудсман Лубінець заявив, що комунікація з рф відбувається через посередників, але повернення дітей з території росії є вкрай складним процесом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Андрій Єрмак
Україна
Каховська гребля
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