Из российской оккупации удалось вернуть еще одну группу украинских подростков - Ермак
Киев • УНН
Украина вернула группу подростков с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Дети находились под давлением, без доступа к украинскому образованию и под угрозой мобилизации.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть группу подростков, находившихся на временно оккупированной территории. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу подростков, находившихся на временно оккупированной территории. Последние три года они жили под давлением — без доступа к украинскому образованию, под угрозой мобилизации, обысков, травли за проукраинскую позицию. Среди них — девушка, которой угрожали расправой за отказ носить символику РФ, парень, которого бабушка прятала дома, чтобы не отдать в российскую школу, и ребенок, переживший подрыв Каховской ГЭС и неоднократные допросы на пути домой
Он сообщил, что сейчас дети находятся в безопасности.
"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогли спасти наших детей. Выполняем задачу Президента — вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.
Дополнение
Украина не получила информации о возвращении 339 детей, похищенных оккупантами, из списка, переданного рф в Стамбуле. Омбудсмен Лубинец заявил, что коммуникация с рф происходит через посредников, но возвращение детей с территории России является крайне сложным процессом.