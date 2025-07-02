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Из российской оккупации удалось вернуть еще одну группу украинских подростков - Ермак

Киев • УНН

 • 89 просмотра

Украина вернула группу подростков с временно оккупированных территорий в рамках инициативы Bring Kids Back UA. Дети находились под давлением, без доступа к украинскому образованию и под угрозой мобилизации.

Из российской оккупации удалось вернуть еще одну группу украинских подростков - Ермак

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть группу подростков, находившихся на временно оккупированной территории. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.

В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще одну группу подростков, находившихся на временно оккупированной территории. Последние три года они жили под давлением — без доступа к украинскому образованию, под угрозой мобилизации, обысков, травли за проукраинскую позицию. Среди них — девушка, которой угрожали расправой за отказ носить символику РФ, парень, которого бабушка прятала дома, чтобы не отдать в российскую школу, и ребенок, переживший подрыв Каховской ГЭС и неоднократные допросы на пути домой

- говорится в сообщении.

Он сообщил, что сейчас дети находятся в безопасности.

"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые помогли спасти наших детей. Выполняем задачу Президента — вернуть всех украинских детей", - добавил Ермак.

Дополнение

Украина не получила информации о возвращении 339 детей, похищенных оккупантами, из списка, переданного рф в Стамбуле. Омбудсмен Лубинец заявил, что коммуникация с рф происходит через посредников, но возвращение детей с территории России является крайне сложным процессом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Андрій Єрмак
Украина
Каховская плотина
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