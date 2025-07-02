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Лубінець про список із 339 викрадених дітей: Україна не отримала інформацію про готовність рф їх повертати

Київ • УНН

 • 377 перегляди

Україна не отримала інформації про повернення 339 дітей, викрадених окупантами, зі списку, переданого РФ у Стамбулі. Омбудсман Лубінець заявив, що комунікація з РФ відбувається через посередників, але повернення дітей з території Росії є вкрай складним процесом.

Лубінець про список із 339 викрадених дітей: Україна не отримала інформацію про готовність рф їх повертати

Українська сторона не отримала інформацію, яка може свідчити, що росія починає процес повернення українських дітей зі списку, який Україна передала рф в Стамбулі, де йдеться про 339 дітей, викрадених окупантами. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції у середу, передає кореспондент УНН.

Щодо списку 339. Декілька органів напрацювали цей список. Офіційно він був переданий в Стамбулі. Перша реакція - це вкотре намагання просунути російську пропаганду, що нібито ніхто дітей не депортував, це була заява очільника російської делегації… Ми очікуємо, яка буде відповідь від російської сторони. Це перший список, він точно не останній

- сказав Лубінець.

Він зазначив, що в цей список включено різні категорії дітей.

"Я сподіваюсь, що рф почне повертати українських дітей не тільки з цього списку, а й всіх, кого росіяни викрали, починаючи з 2014 року", - заявив Лубінець.

Омбудсман також заявив, що комунікація з рф відбувається через посередників.

Ми не отримали інформацію, яка може свідчити про те, що росія починає процес повернення українських дітей з цього списку. Я не кажу, що не відбувається комунікація, вона відбувається як правило в щоденному режимі, і не тільки по цьому списку. Але ми очікуємо офіційну реакцію російської сторони, що вони готові повертати без жодних умов дітей. Не обмінювати, а (повертати - ред.)

- наголосив Лубінець.

Їх вкрай складно повернути: росія унеможливлює процес розшуку викрадених українських дітей - Guardian27.06.25, 15:43 • 2439 переглядiв

Окрім того, Омбудсман зазначив, що частіше повертаються діти з тимчасово окупованої території України.

"рф йде легше на повернення дітей з тимчасово окупованих територій, але їх все одно недостатньо. Тобто запитів набагато більше. Щодо повернення з території росії - це максимально важка, складна процедура. Як правило, українські органи влади, можливо, громадські організації намагалися повернути цю дитину, ми бачимо, як росіяни блокують повернення, тому що вони чітко усвідомлюють, що кожна повернута дитина - це потенційна дитина, яка може дати свідчення, що з ними відбувалося, які до них застосовували методи впливу… На сьогодні ми через Катар повернули 68 максимально важких випадків", - розповів Лубінець.

Він повідомляв, що 1378 дітей вдалося повернути Україні від початку повномасштабного вторгнення станом на 26 червня 2025 року. Загалом є інформація про понад 19 500 викрадених росією дітей.

Доповнення

Українська делегація у Стамбулі передала рф список з 339 українських дітей, яких викрала росія. російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації на переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Верховна Рада України
Стамбул
Катар
Україна
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