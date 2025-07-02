Лубинец о списке из 339 похищенных детей: Украина не получила информацию о готовности РФ их возвращать

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
Эксклюзив
11:29 • 5183 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
09:18 • 14093 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
08:30 • 30844 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
08:15 • 49672 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
07:10 • 35998 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
06:39 • 43947 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
06:24 • 74332 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
2 июля, 05:19 • 54849 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
1 июля, 15:40 • 58551 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 105590 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
7.3м/с
34%
749мм
Популярные новости
Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США2 июля, 02:49 • 42277 просмотра
россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ2 июля, 03:45 • 42739 просмотра
Харьков ночью подвергся удару рф дроном: показали последствия2 июля, 05:59 • 5353 просмотра
Правоохранители Киева задержали мужчину, который ударил певицу Тоню Матвиенко07:17 • 1724 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 30556 просмотра
публикации
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
06:24 • 74344 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 97164 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 108007 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 124383 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 178350 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Алексей Чернышов
Дональд Трамп
Михаил Подоляк
Кит Келлог
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепропетровская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 31104 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 34560 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 97933 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 119707 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 137120 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Еврофайтер Тайфун
Х-101
Нью-Йорк Таймс

Лубинец о списке из 339 похищенных детей: Украина не получила информацию о готовности РФ их возвращать

Киев • УНН

 • 258 просмотра

Украина не получила информации о возвращении 339 детей, похищенных оккупантами, из списка, переданного РФ в Стамбуле. Омбудсмен Лубинец заявил, что коммуникация с РФ происходит через посредников, но возвращение детей с территории России является крайне сложным процессом.

Лубинец о списке из 339 похищенных детей: Украина не получила информацию о готовности РФ их возвращать

Украинская сторона не получила информацию, которая могла бы свидетельствовать о том, что Россия начинает процесс возвращения украинских детей из списка, который Украина передала РФ в Стамбуле, где речь идет о 339 детях, похищенных оккупантами. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Что касается списка 339. Несколько органов наработали этот список. Официально он был передан в Стамбуле. Первая реакция — это в очередной раз попытка продвинуть российскую пропаганду, что якобы никто детей не депортировал, это было заявление главы российской делегации… Мы ожидаем, какой будет ответ от российской стороны. Это первый список, он точно не последний

- сказал Лубинец.

Он отметил, что в этот список включены различные категории детей.

"Я надеюсь, что РФ начнет возвращать украинских детей не только из этого списка, но и всех, кого россияне похитили, начиная с 2014 года", - заявил Лубинец.

Омбудсмен также заявил, что коммуникация с РФ происходит через посредников.

Мы не получили информацию, которая может свидетельствовать о том, что Россия начинает процесс возвращения украинских детей из этого списка. Я не говорю, что не происходит коммуникация, она происходит как правило в ежедневном режиме, и не только по этому списку. Но мы ожидаем официальную реакцию российской стороны, что они готовы возвращать без всяких условий детей. Не обменивать, а (возвращать - ред.)

- подчеркнул Лубинец.

Их крайне сложно вернуть: россия делает невозможным процесс розыска похищенных украинских детей - Guardian27.06.25, 15:43 • 2439 просмотров

Кроме того, Омбудсмен отметил, что чаще возвращаются дети с временно оккупированной территории Украины.

"РФ легче идет на возвращение детей с временно оккупированных территорий, но их все равно недостаточно. То есть запросов намного больше. Что касается возвращения с территории России - это максимально тяжелая, сложная процедура. Как правило, украинские органы власти, возможно, общественные организации пытались вернуть этого ребенка, мы видим, как россияне блокируют возвращение, потому что они четко осознают, что каждый возвращенный ребенок - это потенциальный ребенок, который может дать показания, что с ними происходило, какие к ним применяли методы воздействия… На сегодня мы через Катар вернули 68 максимально тяжелых случаев", - рассказал Лубинец.

Он сообщал, что 1378 детей удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 июня 2025 года. В целом есть информация о более чем 19 500 похищенных Россией детей.

Дополнение

Украинская делегация в Стамбуле передала РФ список из 339 украинских детей, которых похитила Россия. Российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинские власти в "шоу для европейцев".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Верховная Рада
Стамбул
Катар
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9