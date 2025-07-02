Лубинец о списке из 339 похищенных детей: Украина не получила информацию о готовности РФ их возвращать

Украинская сторона не получила информацию, которая могла бы свидетельствовать о том, что Россия начинает процесс возвращения украинских детей из списка, который Украина передала РФ в Стамбуле, где речь идет о 339 детях, похищенных оккупантами. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции в среду, передает корреспондент УНН.

Что касается списка 339. Несколько органов наработали этот список. Официально он был передан в Стамбуле. Первая реакция — это в очередной раз попытка продвинуть российскую пропаганду, что якобы никто детей не депортировал, это было заявление главы российской делегации… Мы ожидаем, какой будет ответ от российской стороны. Это первый список, он точно не последний - сказал Лубинец.

Он отметил, что в этот список включены различные категории детей.

"Я надеюсь, что РФ начнет возвращать украинских детей не только из этого списка, но и всех, кого россияне похитили, начиная с 2014 года", - заявил Лубинец.

Омбудсмен также заявил, что коммуникация с РФ происходит через посредников.

Мы не получили информацию, которая может свидетельствовать о том, что Россия начинает процесс возвращения украинских детей из этого списка. Я не говорю, что не происходит коммуникация, она происходит как правило в ежедневном режиме, и не только по этому списку. Но мы ожидаем официальную реакцию российской стороны, что они готовы возвращать без всяких условий детей. Не обменивать, а (возвращать - ред.) - подчеркнул Лубинец.

Их крайне сложно вернуть: россия делает невозможным процесс розыска похищенных украинских детей - Guardian

Кроме того, Омбудсмен отметил, что чаще возвращаются дети с временно оккупированной территории Украины.

"РФ легче идет на возвращение детей с временно оккупированных территорий, но их все равно недостаточно. То есть запросов намного больше. Что касается возвращения с территории России - это максимально тяжелая, сложная процедура. Как правило, украинские органы власти, возможно, общественные организации пытались вернуть этого ребенка, мы видим, как россияне блокируют возвращение, потому что они четко осознают, что каждый возвращенный ребенок - это потенциальный ребенок, который может дать показания, что с ними происходило, какие к ним применяли методы воздействия… На сегодня мы через Катар вернули 68 максимально тяжелых случаев", - рассказал Лубинец.

Он сообщал, что 1378 детей удалось вернуть Украине с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 июня 2025 года. В целом есть информация о более чем 19 500 похищенных Россией детей.

Дополнение

Украинская делегация в Стамбуле передала РФ список из 339 украинских детей, которых похитила Россия. Российская сторона обнародовала список из 339 украинских детей, которых якобы "спасли" из зоны боевых действий. В то же время Владимир Мединский, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, отрицал факты похищения детей, обвиняя украинские власти в "шоу для европейцев".