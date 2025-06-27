Их крайне сложно вернуть: россия делает невозможным процесс розыска похищенных украинских детей - Guardian

Массовое преступное похищение россией украинских детей на территории боевых действий и в прилегающих регионах продолжается. Захваченные территории и оккупационный режим разделяют семьи. Отчаявшиеся родители едут в россию в поисках своих детей, многих из которых перевели в военные лагеря или детские дома. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

По данным американской группы экспертов, около 35 000 украинских детей до сих пор считаются пропавшими без вести и, как считается, удерживаются в россии или на оккупированных территориях. Семьи утверждают, что они вынуждены прибегать к отчаянным и рискованным мерам, чтобы попытаться спасти их.

Когда российские войска начали вторжение в феврале 2022 года, детей похищали из детских домов, с поля боя после смерти родителей или под принуждением непосредственно из семей.

россия отклонила требования о возвращении детей, а российское правительство обвинило Украину в "устройстве представления на тему потерянных детей" во время переговоров о прекращении огня в Турции в этом месяце.

В разговоре с изданием одна украинка рассказала о собственном драматическом опыте спасения двух сыновей-подростков, которых почти шесть месяцев удерживали в лагере в россии.

После того, как российские войска оккупировали родной город Натальи Херсон на восточной границе Украины в сентябре 2022 года, сосед посоветовал ей отправить сыновей в детский лагерь в Анапе, приморском курортном городе в россии.

21-дневная поездка была бесплатной, и они должны были вернуться в Херсон в конце. Ребята тоже хотели поехать, но с моей стороны было большой ошибкой разрешить им это — вспомнила она.

В конце 2022 года украинские войска освободили город Натальи, но ее дети находились в лагере на другой стороне линии фронта, и россия не позволяла им вернуться домой.

Руководство лагеря отказалось отпускать детей без моего физического присутствия. Я не знала, что делать — говорит она.

В конце концов, с помощью украинской организации, Наталья получила паспорт и украинские документы, удостоверяющие личность, для своих детей. Затем она сама пересекла границу в российский город Анапа на северном побережье Черного моря, пройдя через многочисленные пограничные контрольно-пропускные пункты, где ей пришлось объяснять российским солдатам, почему она находится в стране.

Она путешествовала шесть дней под обстрелами, прежде чем наконец воссоединилась со своими детьми в феврале 2023 года. "Вы даже не можете представить мои эмоции, потому что мои дети — это все, что у меня есть", — говорит она.

По данным украинской организации "Bring Kids Back", на данный момент только 1366 детей были возвращены или сбежали обратно в Украину. Команда экспертов Йельского университета подсчитала, что в России и на ее оккупированных территориях может удерживаться до 35 000 детей.

Существуют опасения, что многие из них были забраны российскими войсками и отправлены в военные лагеря или приемные семьи, или же их даже усыновили российские семьи.

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Благодаря тщательному изучению российских баз данных, официальных документов, семейных связей и даже спутниковых снимков российских объектов, официальных зданий и других источников, команда Йельского университета смогла установить личности тысяч детей.

Натаниэль Рэймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая расследует похищения, говорит: "Это, вероятно, самое крупное похищение детей во время войны со времен Второй мировой войны – сравнимое с германизацией польских детей нацистами".

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