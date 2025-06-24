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Исчезнут навсегда: Трамп прекращает финансирование поиска похищенных рф украинских детей - Telegraph

Киев • УНН

 • 112 просмотра

1 июля прекращает работу гуманитарная исследовательская лаборатория Йельского университета, которая документировала военные преступления рф, в частности похищение украинских детей. Это произошло из-за прекращения финансирования со стороны администрации Трампа, что может привести к исчезновению большинства данных о похищенных детях и самих похищенных детей.

Исчезнут навсегда: Трамп прекращает финансирование поиска похищенных рф украинских детей - Telegraph

С 1 июля в США прекращает работу гуманитарная исследовательская лаборатория Йельского университета (HRL), которая сыграла ключевую роль в документировании военных преступлений россии, в частности масштабного похищения украинских детей. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на со ссылкой на руководителя HRL Натаниэля Реймонда, передает УНН.

Детали

Лаборатория Йельского университета, сыгравшая незаменимую роль в отслеживании похищенных детей, закроется из-за прекращения финансирования со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

По словам Натаниэля Реймонда, лаборатория фактически является единственным независимым источником, системно фиксирующим факты принудительной депортации и русификации украинских детей.

Аналитики HRL выявили 314 похищенных украинских детей, которые в российских базах данных уже были записаны под другими именами как граждане россии. В целом же, по данным Йельского университета, россия принудительно вывезла из Украины примерно 35 тысяч детей. Их либо направляли в "перевоспитательные лагеря", либо усыновляли в российские семьи, стирая любые следы их происхождения.

Для сравнения, официальные украинские данные подтверждают 19 546 случаев депортации детей. Из них лишь 1366 удалось вернуть. Впрочем, эксперты считают, что истинное количество похищенных детей может достигать от 260 до 700 тысяч.

Реймонда возмущает отсутствие реакции от партнеров Украины.

Помимо нас и нескольких украинских структур, никто не занимается системным мониторингом этих преступлений. Если мы прекратим работу, большинство детей исчезнут без вести навсегда

- подчеркнул он.

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Дополнение

HRL была создана в 2022 году при поддержке правительства США. За два года команда аналитиков собрала доказательства, ставшие основанием для шести ордеров Международного уголовного суда против российских должностных лиц. Среди них, в частности, российский диктатор владимир путин и мария львова-белова, уполномоченная рф по правам ребенка.

Впрочем, в феврале новосозданное министерство правительственной эффективности США (DOGE), которое возглавлял Илон Маск, неожиданно прекратило финансирование HRL и заблокировало исследователям доступ к их же базе данных. После общественного резонанса лаборатории предоставили краткосрочное разрешение на передачу наработок в Европол и правительство Украины. Это разрешение истекает в начале июля.

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В Конгрессе США уже заявили, что им не предоставили объяснений относительно решения о прекращении финансирования. 30 законодателей обратились с официальным письмом к госсекретарю США с требованием возобновить поддержку Conflict Observatory. По сообщению CNN, ранее планировалось выделить HRL 8 миллионов долларов на 2025 год, однако дальнейшая судьба этих средств остается неизвестной.

Эксперты по правам человека называют ситуацию скандальной.

Нет ни одной другой структуры, которая могла бы заменить работу этой лаборатории

- заявил Билл Ван Эсвельд из Human Rights Watch.

Представители неправительственных организаций, в частности Razom for Ukraine, утверждают, что прекращение финансирования не было случайным — речь идет о целенаправленном сворачивании усилий по фиксации российских военных преступлений. Как пишет The Washington Post, администрация Трампа уже вышла из международной группы, расследующей преступления руководства рф, сократила полномочия специальной группы Минюста США по военным преступлениям и ликвидировала программу по изъятию активов подсанкционных российских олигархов.

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Напомним

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ликвидировала межведомственную группу, которая занималась сбором данных о военных преступлениях россии против Украины. Отменены несколько инициатив, призванных привлечь Москву к ответственности за военные преступления в Украине, в частности, учреждение двухпартийного офиса координатора национальной разведки (ODNI).

Лилия Набока

Лилия Набока

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