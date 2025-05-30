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Оккупанты хвастаются "интересом со стороны россиян к луганским сиротам" - ЦНС

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Оккупанты продолжают вывозить украинских детей с ВОТ. 30 детей-сирот из Луганщины передали в российские семьи, что является военным преступлением.

Оккупанты хвастаются "интересом со стороны россиян к луганским сиротам" - ЦНС

Оккупанты продолжают вывозить самых маленьких граждан Украины с временно оккупированных территорий (ВОТ). Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Так, по словам так называемой "уполномоченной по правам ребенка в лнр" инны швенк, недавно 30 украинских детей-сирот, находившихся на ВОТ Луганщины, были переданы в российские семьи.

Коллаборантка отметила "интерес со стороны россиян к луганским сиротам" - так, будто речь идет о покупках на рынке

- отметили в ЦНС.

Там указывают, что кремль системно вывозит украинских детей за пределы Украины и фактически лишает их права на собственную идентичность, семью, язык.

"Это - классический пример депортации и принудительного усыновления, которые являются военными преступлениями согласно Женевской конвенции", - резюмировали в ЦНС.

Напомним

Ранее на временно оккупированных территориях россияне сгоняли учеников старших классов на празднование "дня славянской культуры". Главной задачей мероприятия было закрепление в сознании подростков нарратива, что россия - это колыбель славянских народов и защищает их от "западной агрессии".

Также, по данным ЦНС, российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с ВОТ для отправки в так называемые "оздоровительные" лагеря в россии. На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей.

Во временно оккупированном Луганске детей вербуют в партию путина - ЦНС28.05.25, 07:44 • 2554 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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