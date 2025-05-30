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Окупанти хизуються "інтересом з боку росіян до луганських сиріт" - ЦНС

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Окупанти продовжують вивозити українських дітей з ТОТ. 30 дітей-сиріт з Луганщини передали в російські родини, що є воєнним злочином.

Окупанти хизуються "інтересом з боку росіян до луганських сиріт" - ЦНС

Окупанти продовжують вивозити найменших громадян України з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Так, за словами так званої "уповноваженої з прав дитини в лнр" інни швенк, нещодавно 30 українських дітей-сиріт, які перебували на ТОТ Луганщини, були передані в російські родини.

Колаборантка відзначила "інтерес з боку росіян до луганських сиріт" - так, ніби йдеться про покупки на ринку

- зазначили в ЦНС.

Там вказують, що кремль системно вивозить українських дітей за межі України та фактично позбавляє їх права на власну ідентичність, родину, мову.

"Це - класичний приклад депортації та примусового усиновлення, які є воєнними злочинами згідно з Женевською конвенцією", - резюмували в ЦНС.

Нагадаємо

Раніше на тимчасово окупованих територіях росіяни зганяли учнів старших класів на святкування "дня словʼянської культури". Головним завданням заходу було закріплення в свідомості підлітків наративу, що росія - це колиска словʼянських народів і захищає їх від "західної агресії".

Також, за даними ЦНС, російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з ТОТ для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії. Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей.

У тимчасово окупованому Луганську дітей вербують до партії путіна - ЦНС28.05.25, 07:44 • 2554 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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