Окупанти готують українських дітей до війни під виглядом "відпочинку" в таборах рф

російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з тимчасово окупованих територій для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії.

Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей повідомляє Центр Національного Спротиву пише УНН.

Окупанти формують списки дітей для мілітарних таборів. Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для "відпочинку" в російських таборах. Насправді — це не про відпочинок. Це про планомірну мілітаризацію українських дітей - ідеться у дописі.

У Центра Національного Спротиву додають, що так табори у росії діють під егідою міноборони рф. Перевага для направлення туди надається дітям, не залученим у "юнармію" чи "зарніцу".

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