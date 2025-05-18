Окупанти готують українських дітей до війни під виглядом "відпочинку" в таборах рф
Київ • УНН
Окупанти планують мілітаризувати українських дітей у таборах рф. Пріоритет надають тим, хто не залучений до «юнармії» чи «зарниці», табори діють під егідою міноборони рф.
російські окупаційні адміністрації отримали розпорядження сформувати списки дітей з тимчасово окупованих територій для відправлення до так званих "відпочинкових" таборів у росії.
Насправді йдеться про планомірну мілітаризацію українських дітей повідомляє Центр Національного Спротиву пише УНН.
Окупанти формують списки дітей для мілітарних таборів. Окупаційні адміністрації отримали наказ визначити кількість дітей з тимчасово захоплених територій для "відпочинку" в російських таборах. Насправді — це не про відпочинок. Це про планомірну мілітаризацію українських дітей
У Центра Національного Спротиву додають, що так табори у росії діють під егідою міноборони рф. Перевага для направлення туди надається дітям, не залученим у "юнармію" чи "зарніцу".
Окупанти на ТОТ Донеччини готують дітей-сиріт до війни під керівництвом бойовиків 17.05.25, 02:55 • 40102 перегляди