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Оккупанты готовят украинских детей к войне под видом "отдыха" в лагерях рф

Киев • УНН

 • 602 просмотра

Оккупанты планируют милитаризировать украинских детей в лагерях рф. Приоритет отдают тем, кто не вовлечен в «юнармию» или «зарницу», лагеря действуют под эгидой минобороны рф.

Оккупанты готовят украинских детей к войне под видом "отдыха" в лагерях рф

российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с временно оккупированных территорий для отправки в так называемые "отдыхающие" лагеря в россии.

На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей сообщает Центр Национального Сопротивления пишет УНН.

Оккупанты формируют списки детей для милитарных лагерей. Оккупационные администрации получили приказ определить количество детей с временно захваченных территорий для "отдыха" в российских лагерях. На самом деле – это не об отдыхе. Это о планомерной милитаризации украинских детей

- говорится в заметке.

В Центре Национального Сопротивления добавляют, что так лагеря в россии действуют под эгидой минобороны рф. Преимущество для направления туда предоставляется детям, не вовлеченным в "юнармию" или "зарницу".

Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков17.05.25, 02:55 • 40096 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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