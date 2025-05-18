Оккупанты готовят украинских детей к войне под видом "отдыха" в лагерях рф
Киев • УНН
Оккупанты планируют милитаризировать украинских детей в лагерях рф. Приоритет отдают тем, кто не вовлечен в «юнармию» или «зарницу», лагеря действуют под эгидой минобороны рф.
российские оккупационные администрации получили распоряжение сформировать списки детей с временно оккупированных территорий для отправки в так называемые "отдыхающие" лагеря в россии.
На самом деле речь идет о планомерной милитаризации украинских детей сообщает Центр Национального Сопротивления пишет УНН.
Оккупанты формируют списки детей для милитарных лагерей. Оккупационные администрации получили приказ определить количество детей с временно захваченных территорий для "отдыха" в российских лагерях. На самом деле – это не об отдыхе. Это о планомерной милитаризации украинских детей
В Центре Национального Сопротивления добавляют, что так лагеря в россии действуют под эгидой минобороны рф. Преимущество для направления туда предоставляется детям, не вовлеченным в "юнармию" или "зарницу".
Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков17.05.25, 02:55 • 40096 просмотров