Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков

российские захватчики отправляют детей-сирот с временно оккупированного Донецка и Амвросиевки в лагерь военной подготовки "Воин". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На временно оккупированной Донетчине действует лагерь подготовки несовершеннолетних к войне - центр "Воин". Под шефством - дети-сироты из Донецка и Амвросиевки. 100+ "воспитательных мероприятий": БПЛА, такмед, стрельба - говорится в заметке ЦНС.

Отмечается, что среди инструкторов лагеря - боевики "сво" и "ополчения".

По данным ЦНС, 900 детей уже прошли "подготовку".

"Это не образование - это военная подготовка малолетних солдат", - добавили в ЦНС.

Напомним

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