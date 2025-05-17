Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков
Киев • УНН
российские захватчики преподают для детей-сирот на временно оккупированной территории Донецкой и Амросиевки уроки по военной подготовке. Инструкторы – боевики, более 900 детей прошли военную подготовку.
российские захватчики отправляют детей-сирот с временно оккупированного Донецка и Амвросиевки в лагерь военной подготовки "Воин". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
На временно оккупированной Донетчине действует лагерь подготовки несовершеннолетних к войне - центр "Воин". Под шефством - дети-сироты из Донецка и Амвросиевки. 100+ "воспитательных мероприятий": БПЛА, такмед, стрельба
Отмечается, что среди инструкторов лагеря - боевики "сво" и "ополчения".
По данным ЦНС, 900 детей уже прошли "подготовку".
"Это не образование - это военная подготовка малолетних солдат", - добавили в ЦНС.
Напомним
россия увеличивает финансирование военизированной организации "юнармия" на ВОТ Украины, чтобы готовить детей к войне. Это часть преступной стратегии по геноциду идентичности.
российская власть усиливает милитаризацию детей на оккупированных территориях, подписав соглашение с "юнармейцами". Более 5,5 тысячи украинских детей уже вовлечены в этот проект.
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