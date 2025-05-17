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Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков

Киев • УНН

 • 14 просмотра

российские захватчики преподают для детей-сирот на временно оккупированной территории Донецкой и Амросиевки уроки по военной подготовке. Инструкторы – боевики, более 900 детей прошли военную подготовку.

Оккупанты на ВОТ Донетчины готовят детей-сирот к войне под руководством боевиков

российские захватчики отправляют детей-сирот с временно оккупированного Донецка и Амвросиевки в лагерь военной подготовки "Воин". Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

На временно оккупированной Донетчине действует лагерь подготовки несовершеннолетних к войне - центр "Воин". Под шефством - дети-сироты из Донецка и Амвросиевки. 100+ "воспитательных мероприятий": БПЛА, такмед, стрельба

- говорится в заметке ЦНС.

Отмечается, что среди инструкторов лагеря - боевики "сво" и "ополчения".

По данным ЦНС, 900 детей уже прошли "подготовку".

"Это не образование - это военная подготовка малолетних солдат", - добавили в ЦНС.

Напомним

россия увеличивает финансирование военизированной организации "юнармия" на ВОТ Украины, чтобы готовить детей к войне. Это часть преступной стратегии по геноциду идентичности.

российская власть усиливает милитаризацию детей на оккупированных территориях, подписав соглашение с "юнармейцами". Более 5,5 тысячи украинских детей уже вовлечены в этот проект.

Учат ходить строем и стрелять: россияне готовят детей в Мариуполе к войне с Украиной18.04.25, 14:35 • 7656 просмотров

Вита Зеленецкая

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