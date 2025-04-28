рф виділяє понад мільярд рублів на фінансування "юнармії" для промивання мізків українським дітям - ЦНС
Київ • УНН
росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни. Це частина злочинної стратегії з геноциду ідентичності.
Окупанти перетворюють тимчасово окуповані території України (ТОТ) на ідеологічні полігони. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).
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Зазначається, що цьогоріч воєнізована дитяча організація "Юнармія" отримає рекордне фінансування - понад 1 мільярд рублів.
Удвічі більше, ніж торік. І це - не на освіту, а на промивання мізків та підготовку дітей до війни
Автори вказують, що "Юнармія" та "Двіженіє пєрвих" особливо активно діють на ТОТ, "добровільно-примусово заганяючи дітей у свої лави".
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Там називають це "злочинами проти людяності" та "геноцидом ідей та свідомості".
Нагадаємо
росіяни готують школярів тимчасово окупованого Маріуполя до участі у війні проти України: вони проводять так звані "військово-патріотичні ігри зарниця". До місцевих закладів освіти приходять російські військові, навчають дітей ходити строєм, поводитися зі зброєю, надавати медичну допомогу в умовах війни і рекламують вступ до лав російської окупаційної армії.
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