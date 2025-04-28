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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
27 квітня, 19:17 • 4122 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

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рф виділяє понад мільярд рублів на фінансування "юнармії" для промивання мізків українським дітям - ЦНС

Київ • УНН

 • 1116 перегляди

росія збільшує фінансування воєнізованої організації "юнармія" на ТОТ України, щоб готувати дітей до війни. Це частина злочинної стратегії з геноциду ідентичності.

рф виділяє понад мільярд рублів на фінансування "юнармії" для промивання мізків українським дітям - ЦНС

Окупанти перетворюють тимчасово окуповані території України (ТОТ) на ідеологічні полігони. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру національного спротиву (ЦНС).

Деталі

Зазначається, що цьогоріч воєнізована дитяча організація "Юнармія" отримає рекордне фінансування - понад 1 мільярд рублів.

Удвічі більше, ніж торік. І це - не на освіту, а на промивання мізків та підготовку дітей до війни

- йдеться у повідомленні.

Автори вказують, що "Юнармія" та "Двіженіє пєрвих" особливо активно діють на ТОТ, "добровільно-примусово заганяючи дітей у свої лави".

росія порушує права дітей на ТОТ України - готує нове покоління гарматного м’яса ... кремль ламає особистості та готує українських дітей до ролі майбутніх "солдатів путіна"

- підкреслюють у ЦНС.

Там називають це "злочинами проти людяності" та "геноцидом ідей та свідомості".

Нагадаємо

росіяни готують школярів тимчасово окупованого Маріуполя до участі у війні проти України: вони проводять так звані "військово-патріотичні ігри зарниця". До місцевих закладів освіти приходять російські військові, навчають дітей ходити строєм, поводитися зі зброєю, надавати медичну допомогу в умовах війни і рекламують вступ до лав російської окупаційної армії.

росія планує призвати 2500 кримчан до своєї армії у весняну кампанію-2025 - ЦНС25.04.25, 05:03 • 3645 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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