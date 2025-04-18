Навчають ходити строєм і стріляти: росіяни готують дітей в Маріуполі до війни з Україною
Київ • УНН
Росіяни проводять військово-патріотичні ігри для маріупольських школярів, навчаючи їх поводженню зі зброєю та надавати допомогу. Таким чином окупанти намагаються залучити молодь до армії.
росіяни готують школярів окупованого Маріуполя до участі у війні проти України: вони проводять так звані "військово-патріотичні ігри зарниця". Про це повідомила в Telegram міська рада Маріуполя, передає УНН.
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Організаторами цих "ігор" є російські ідеологічні гуртки "юнармія" і "рух перших". Окупанти проводять подібні заходи на захоплених територіях з 2014 року: до місцевих закладів освіти приходять російські військові, навчають дітей ходити строєм, поводитися зі зброєю, надавати медичну допомогу в умовах війни і рекламують вступ до лав російської окупаційної армії.
У Маріуполі активно створюють подібні організації, до яких залучають дітей та молодь. Усі вони використовуються для того, щоб змінити українську ідентичність маріупольських школярів та насадити їм російську ідеологію
Чиновники додали: окупанти намагаються спершу зробити молодь більш прихильною до російської присутності, а опісля залучити до лав своїх силових структур та окупаційного війська.
Нагадаємо
Окупаційна влада конфіскує щонайменше 5700 помешкань в Маріуполі, що належать українцям, які втекли від війни. Ще 3550 помешкань внесені до списку потенційно конфіскованих.