Учат ходить строем и стрелять: россияне готовят детей в Мариуполе к войне с Украиной

россияне готовят школьников оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница". Об этом сообщил в Telegram городской совет Мариуполя, передает УНН.

Организаторами этих "игр" являются российские идеологические кружки "юнармия" и "движение первых". Оккупанты проводят подобные мероприятия на захваченных территориях с 2014 года: в местные учебные заведения приходят российские военные, обучают детей ходить строем, обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь в условиях войны и рекламируют вступление в ряды российской оккупационной армии.

В Мариуполе активно создают подобные организации, в которые привлекают детей и молодежь. Все они используются для того, чтобы изменить украинскую идентичность мариупольских школьников и насадить им российскую идеологию