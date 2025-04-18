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Учат ходить строем и стрелять: россияне готовят детей в Мариуполе к войне с Украиной

Киев • УНН

 • 3706 просмотра

Россияне проводят военно-патриотические игры для мариупольских школьников, обучая их обращению с оружием и оказанию помощи. Таким образом оккупанты пытаются привлечь молодежь в армию.

Учат ходить строем и стрелять: россияне готовят детей в Мариуполе к войне с Украиной

россияне готовят школьников оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница". Об этом сообщил в Telegram городской совет Мариуполя, передает УНН.

Детали

Организаторами этих "игр" являются российские идеологические кружки "юнармия" и "движение первых". Оккупанты проводят подобные мероприятия на захваченных территориях с 2014 года: в местные учебные заведения приходят российские военные, обучают детей ходить строем, обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь в условиях войны и рекламируют вступление в ряды российской оккупационной армии.

В Мариуполе активно создают подобные организации, в которые привлекают детей и молодежь. Все они используются для того, чтобы изменить украинскую идентичность мариупольских школьников и насадить им российскую идеологию

– заявили в Мариупольском городском совете.

Чиновники добавили: оккупанты пытаются сначала сделать молодежь более благосклонной к российскому присутствию, а после привлечь в ряды своих силовых структур и оккупационного войска.

Напомним

Оккупационные власти конфискуют не менее 5700 квартир в Мариуполе, принадлежащих украинцам, бежавшим от войны. Еще 3550 квартир внесены в список потенциально конфискованных.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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