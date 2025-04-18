Учат ходить строем и стрелять: россияне готовят детей в Мариуполе к войне с Украиной
Киев • УНН
Россияне проводят военно-патриотические игры для мариупольских школьников, обучая их обращению с оружием и оказанию помощи. Таким образом оккупанты пытаются привлечь молодежь в армию.
россияне готовят школьников оккупированного Мариуполя к участию в войне против Украины: они проводят так называемые "военно-патриотические игры зарница". Об этом сообщил в Telegram городской совет Мариуполя, передает УНН.
Детали
Организаторами этих "игр" являются российские идеологические кружки "юнармия" и "движение первых". Оккупанты проводят подобные мероприятия на захваченных территориях с 2014 года: в местные учебные заведения приходят российские военные, обучают детей ходить строем, обращаться с оружием, оказывать медицинскую помощь в условиях войны и рекламируют вступление в ряды российской оккупационной армии.
В Мариуполе активно создают подобные организации, в которые привлекают детей и молодежь. Все они используются для того, чтобы изменить украинскую идентичность мариупольских школьников и насадить им российскую идеологию
Чиновники добавили: оккупанты пытаются сначала сделать молодежь более благосклонной к российскому присутствию, а после привлечь в ряды своих силовых структур и оккупационного войска.
Напомним
Оккупационные власти конфискуют не менее 5700 квартир в Мариуполе, принадлежащих украинцам, бежавшим от войны. Еще 3550 квартир внесены в список потенциально конфискованных.