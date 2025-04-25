росія планує призвати 2500 кримчан до своєї армії у весняну кампанію-2025 - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти планують відправити 2500 жителів Криму до армії рф в рамках весняної кампанії. ЦНС наголошує, що це є політично вмотивованим злочином.
У рамках весняної кампанії-2025 росія планує відправити 2 500 осіб з тимчасово окупованого Криму до лав своєї армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
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Там уточнили, що призов триває з 1 квітня по 15 липня - "під пропагандистські шоу й "урочисті проводи".
Насправді "строковики" часто опиняються на фронті - без підготовки, без вибору, без права повернення
Зазначається, що примус до війни проти власної держави - це не служба, а політично вмотивований злочин.
Це спроба знищити українську націю під виглядом "військового обов’язку"
Там закликали правозахисні й міжнародні організації фіксувати ці порушення "як черговий доказ для майбутнього трибуналу".
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Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи пропонує Білий дім визнавати Крим російським в контексті укладення мирної угоди між Україною та рф. За його словами, він прагне, щоб війна росії проти України "просто" закінчилася.
Трамп заявив, що повернути Крим буде важко24.04.25, 22:55 • 2228 переглядiв