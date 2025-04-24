Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи пропонує Білий дім визнавати Крим російським в контексті укладення мирної угоди між Україною та рф. Про це повідомляє УНН.

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За словами Трампа, він прагне, щоб війна росії проти України "просто" закінчилася.

Мені байдуже: якщо і той, і той задоволені, вони обидва підпишуть угоду. У мене немає фаворитів. Я не хочу, щоб у мене були фаворити. Я хочу, щоб угоду було укладено - сказав президент США.

Він також знову піддав критиці свого попередника Джо Байдена за те, що той "не повинен був допустити цієї війни".

"Ми витратили сотні мільярдів, ймовірно, 350 мільярдів доларів, які ми дали Україні. І ми могли б використати ці гроші просто тут", - зазначив Трамп.

Контекст

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку у справі щодо мирних перемовин. При цьому, за її словами, президент США Дональд Трамп хоче, щоби вбивства припинилися.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив в інтерв'ю французькому журналу Le Point, що війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

Ця заява дуже шкодить мирним переговорам з росією: Трамп розкритикував Зеленського за позицію щодо Криму