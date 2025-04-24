Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, предлагает ли Белый дом признавать Крым российским в контексте заключения мирного соглашения между Украиной и рф. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, он стремится, чтобы война россии против Украины "просто" закончилась.

Мне все равно: если и тот, и тот довольны, они оба подпишут соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу, чтобы у меня были фавориты. Я хочу, чтобы соглашение было заключено - сказал президент США.

Он также вновь подверг критике своего предшественника Джо Байдена за то, что тот "не должен был допустить этой войны".

"Мы потратили сотни миллиардов, вероятно, 350 миллиардов долларов, которые мы дали Украине. И мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", - отметил Трамп.

Контекст

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Президент Украины Владимир Зеленский двигается в неправильном направлении в деле о мирных переговорах. При этом, по ее словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы убийства прекратились.

Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил в интервью французскому журналу Le Point, что война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской.

Это заявление очень вредит мирным переговорам с россией: Трамп раскритиковал Зеленского за позицию по Крыму