Війна в Україні закінчилася б "миттєво", якби Київ вивів би свої війська з цих чотирьох областей, а саме Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької. Про це заявив прессекретар путіна дмитро пєсков в інтерв'ю французькому журналу Le Point, передає УНН.

Деталі

Журналістка зазначила, що за деякими джерелами, спеціальний посланець США Стів Віткофф пояснив Дональду Трампу, що найпростішим способом забезпечити припинення вогню було б дати росії контроль над чотирма регіонами, які вона анексувала у 2022 році.

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Коментуючи це пєсков сказав: "Саме це путін сказав перед представниками російського МЗС".

На запитання, якби Україна погодилася, війна закінчилася б миттєво, пєсков відповів: "Якби Україна вивела свої війська з цих чотирьох регіонів, то так. Всі чотири регіони закріплені в нашій Конституції як невід'ємна частина росії".

Вивід військ з 4 областей та позаблоковий статус: путін знову заговорив про переговори з Україною, але назвав свої умови

Журналістка зауважила, що у військовому плані рф не отримала всі ці чотири регіони.

"У цих регіонах залишаються території, які, з нашої точки зору, окуповані нинішнім київським режимом", - стверджує цинічно пєсков.

Речник кремля заявив, що називає ці області окупованими, тому що нібито вони увійшли в адміністративні межі рф за результатами так званих референдумів.

У Трампа вважають центральним питанням у війні окуповані території

Доповнення

Axios повідомляло, що Вашингтон очікує офіційної відповіді Києва на запропоновані умови припинення війни, які фактично закріплюють тимчасово окуповані території за терористичною рф.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс оприлюднив інформацію про мирну угоду в Україні й наголосив, що Сполучені Штати готові відмовитися від посередництва між росією та Україною, якщо обидві сторони не скажуть "так" на їхню пропозицію.