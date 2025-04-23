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MIM-104 Patriot

В кремле в очередной раз назвали свои условия для "мгновенного" прекращения войны

Киев • УНН

 • 4598 просмотра

песков заявил, что война закончится мгновенно, если Украина выведет войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Он утверждает, что эти регионы являются частью рф.

В кремле в очередной раз назвали свои условия для "мгновенного" прекращения войны

Война в Украине закончилась бы "мгновенно", если бы Киев вывел бы свои войска из этих четырех областей, а именно Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков в интервью французскому журналу Le Point, передает УНН.

Детали

Журналистка отметила, что по некоторым источникам, специальный посланник США Стив Виткофф объяснил Дональду Трампу, что самым простым способом обеспечить прекращение огня было бы дать россии контроль над четырьмя регионами, которые она аннексировала в 2022 году.

Виткофф предложил Трампу “разрешить” россии забрать у Украины четыре области - СМИ11.04.25, 21:41 • 54644 просмотра

Комментируя это, песков сказал: "Именно это путин сказал перед представителями российского МИД".

На вопрос, если бы Украина согласилась, война закончилась бы мгновенно, песков ответил: "Если бы Украина вывела свои войска из этих четырех регионов, то да. Все четыре региона закреплены в нашей Конституции как неотъемлемая часть россии".

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Журналистка отметила, что в военном плане рф не получила все эти четыре региона.

"В этих регионах остаются территории, которые, с нашей точки зрения, оккупированы нынешним киевским режимом", - утверждает цинично песков.

Представитель кремля заявил, что называет эти области оккупированными, потому что якобы они вошли в административные границы рф по результатам так называемых референдумов.

У Трампа считают центральным вопросом в войне оккупированные территории22.03.25, 10:38 • 30882 просмотра

Дополнение

Axios сообщало, что Вашингтон ожидает официального ответа Киева на предложенные условия прекращения войны, которые фактически закрепляют временно оккупированные территории за террористической рф.

Вице-президент США Джей Ди Венс обнародовал информацию о мирном соглашении в Украине и подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы отказаться от посредничества между россией и Украиной, если обе стороны не скажут "да" на их предложение. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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