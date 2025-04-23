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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 16516 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

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США очікують відповіді України на свій мирний план у середу – Axios

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Вашингтон очікує на відповідь Києва щодо умов миру, які закріплюють окуповані території за рф. Йдеться про відмову від Криму.

США очікують відповіді України на свій мирний план у середу – Axios

Вашингтон очікує офіційної відповіді Києва на запропоновані умови припинення війни, які фактично закріплюють тимчасово окуповані території за терористичною рф. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

За інформацією, США пропонують Україні погодитись на втрату контролю над Кримом, а також фактичне визнання російської присутності в значній частині східних та південних територій, захоплених після повномасштабного вторгнення 2022 року. Також серед умов – формальна відмова України від членства в НАТО. Натомість йдеться про можливу інтеграцію до Євросоюзу, обіцянки допомоги у відбудові, певні економічні проєкти з США, а також безпекові гарантії за участю окремих європейських держав.

Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським22.04.25, 20:16 • 5842 перегляди

У Києві пропозицію сприйняли з великою насторогою. Вона викликає критику через відверту перевагу російським інтересам, а саме москва в рамках плану отримує чіткі бонуси, тоді як вигоди для України подані в загальних і не завжди конкретизованих формулюваннях. Серед "поступок" на користь Києва названі: повернення частини територій на Харківщині, контроль над Дніпром для судноплавства, а також формальне визнання Запорізької АЕС українською власністю при одночасному американському управлінні об’єктом.

Нагадаємо

Нещодавно путін нібито заявив про готовність припинити бойові дії по лінії нинішнього фронту, але без суттєвих поступок з боку кремля. У Європі ставляться до такої "мирної ініціативи" скептично, побоюючись, що вона може закріпити агресора на українських землях і створити небезпечний прецедент для світової безпеки.

путін готовий зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту – FT22.04.25, 21:45 • 3108 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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