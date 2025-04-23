США очікують відповіді України на свій мирний план у середу – Axios

Вашингтон очікує офіційної відповіді Києва на запропоновані умови припинення війни, які фактично закріплюють тимчасово окуповані території за терористичною рф. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

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За інформацією, США пропонують Україні погодитись на втрату контролю над Кримом, а також фактичне визнання російської присутності в значній частині східних та південних територій, захоплених після повномасштабного вторгнення 2022 року. Також серед умов – формальна відмова України від членства в НАТО. Натомість йдеться про можливу інтеграцію до Євросоюзу, обіцянки допомоги у відбудові, певні економічні проєкти з США, а також безпекові гарантії за участю окремих європейських держав.

Немає про що говорити: Зеленський про те, чи визнає Україна Крим російським

У Києві пропозицію сприйняли з великою насторогою. Вона викликає критику через відверту перевагу російським інтересам, а саме москва в рамках плану отримує чіткі бонуси, тоді як вигоди для України подані в загальних і не завжди конкретизованих формулюваннях. Серед "поступок" на користь Києва названі: повернення частини територій на Харківщині, контроль над Дніпром для судноплавства, а також формальне визнання Запорізької АЕС українською власністю при одночасному американському управлінні об’єктом.

Нагадаємо

Нещодавно путін нібито заявив про готовність припинити бойові дії по лінії нинішнього фронту, але без суттєвих поступок з боку кремля. У Європі ставляться до такої "мирної ініціативи" скептично, побоюючись, що вона може закріпити агресора на українських землях і створити небезпечний прецедент для світової безпеки.

путін готовий зупинити війну в Україні по поточній лінії фронту – FT