США ожидают ответа Украины на свой мирный план в среду – Axios

Вашингтон ожидает официального ответа Киева на предложенные условия прекращения войны, которые фактически закрепляют временно оккупированные территории за террористической рф. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

По информации, США предлагают Украине согласиться на потерю контроля над Крымом, а также фактическое признание российского присутствия в значительной части восточных и южных территорий, захваченных после полномасштабного вторжения 2022 года. Также среди условий – формальный отказ Украины от членства в НАТО. Взамен речь идет о возможной интеграции в Евросоюз, обещаниях помощи в восстановлении, определенных экономических проектах с США, а также гарантиях безопасности с участием отдельных европейских государств.

Не о чем говорить: Зеленский о том, признает ли Украина Крым российским

В Киеве предложение восприняли с большой настороженностью. Она вызывает критику из-за откровенного преимущества российским интересам, а именно москва в рамках плана получает четкие бонусы, тогда как выгоды для Украины поданы в общих и не всегда конкретизированных формулировках. Среди "уступок" в пользу Киева названы: возвращение части территорий в Харьковской области, контроль над Днепром для судоходства, а также формальное признание Запорожской АЭС украинской собственностью при одновременном американском управлении объектом.

Напомним

Недавно путин якобы заявил о готовности прекратить боевые действия по линии нынешнего фронта, но без существенных уступок со стороны кремля. В Европе относятся к такой "мирной инициативе" скептически, опасаясь, что она может закрепить агрессора на украинских землях и создать опасный прецедент для мировой безопасности.

путин готов остановить войну в Украине по текущей линии фронта – FT