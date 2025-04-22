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Не о чем говорить: Зеленский о том, признает ли Украина Крым российским

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Украина никогда не признает юридически оккупацию Крыма, поскольку это противоречит Конституции Украины. Зеленский подчеркнул, что Крым является территорией Украины.

Не о чем говорить: Зеленский о том, признает ли Украина Крым российским

Украина не признает юридически оккупацию Крыма, поскольку это вне Конституции Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить, это вне нашей Конституции. Наша территория, территория народа Украины

- сказал Зеленский.

Дополнение

В среду в Лондоне США предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с россией в любом формате после прекращения огня.

Павел Башинский

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