Не о чем говорить: Зеленский о том, признает ли Украина Крым российским
Киев • УНН
Украина никогда не признает юридически оккупацию Крыма, поскольку это противоречит Конституции Украины. Зеленский подчеркнул, что Крым является территорией Украины.
Украина не признает юридически оккупацию Крыма, поскольку это вне Конституции Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Не о чем говорить, это вне нашей Конституции. Наша территория, территория народа Украины
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В среду в Лондоне США предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с россией в любом формате после прекращения огня.