США у Лондоні запропонують Києву визнати Крим російським та заморозити фронт - WP

У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати Крим російським та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чиновників, знайомих із внутрішніми обговореннями, пише УНН.

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Як зазначає видання, союзники України сподіваються домогтися гарантій безпеки та програм відновлення для країни, що потерпає від війни, в обмін на можливі територіальні поступки.

Американські пропозиції, представлені Україні в Парижі минулого тижня, включають офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти рф в межах майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, обізнаними з питанням. В обмін москва мала б припинити бойові дії в Україні - у момент, коли російська армія має перевагу як у живій силі, так і в озброєнні.

Радник президента України Володимира Зеленського заявив, що серед американських пропозицій є як такі, з якими Київ погоджується, так і такі, що викликають заперечення. Один західний чиновник зазначив, що тиск на Україну є "приголомшливим". Як і інші, він говорив на умовах анонімності, аби обговорити чутливі дипломатичні питання.

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Представник Держдепартаменту США применшив припущення, що Вашингтон поставив Київ перед фактом, однак дедалі публічніше розчарування адміністрації Трампа повільним темпом переговорів викликає у Києва побоювання щодо нового погіршення відносин із Вашингтоном.

Із посиленням переговорного процесу, на тлі заяв американських чиновників про можливий вихід зі справи протягом кількох днів, тиск на Київ зростає. Французькі, британські та німецькі переговорники, які активніше включилися у процес, мають намір підтримати позицію України в Лондоні, наполягаючи, щоб будь-яка угода включала гарантії безпеки та післявоєнні програми відновлення — частково за рахунок заморожених російських активів.

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Європейські та навіть деякі українські чиновники приватно визнають, що Київ навряд чи зможе найближчим часом повернути контроль над територіями, які зараз контролює росія. У найкращому разі вони сподіваються уповільнити поспішне укладення угоди, яка дозволить москві зберегти захоплені землі та уникнути санкцій - без суттєвих вигод для України.

"Існує занепокоєння, що Трамп намагається тиснути на українців і недостатньо жорстко поводиться з росією", - сказав Муджтаба Рахман, керівний директор аналітичної компанії Eurasia Group. - "Головне питання зараз: що отримає Україна в обмін на поступки частиною своєї території?"

За словами двох обізнаних осіб, США представили загальні контури своїх пропозицій Україні під час переговорів у Парижі минулого тижня, і Київ сприйняв їх як остаточну пропозицію Вашингтона перед тим, як той може відмовитися від участі у мирному процесі.

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