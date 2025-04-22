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The Guardian

США у Лондоні запропонують Києву визнати Крим російським та заморозити фронт - WP

Київ • УНН

 • 2308 перегляди

США можуть запропонувати визнати Крим російським та заморозити фронт для мирної угоди. В обмін на припинення вогню, рф отримає зняття санкцій, а Україна – гарантії безпеки та відновлення.

США у Лондоні запропонують Києву визнати Крим російським та заморозити фронт - WP

У середу в Лондоні США запропонують офіційно визнати Крим російським та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на чиновників, знайомих із внутрішніми обговореннями, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, союзники України сподіваються домогтися гарантій безпеки та програм відновлення для країни, що потерпає від війни, в обмін на можливі територіальні поступки.

Американські пропозиції, представлені Україні в Парижі минулого тижня, включають офіційне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти рф в межах майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, обізнаними з питанням. В обмін москва мала б припинити бойові дії в Україні - у момент, коли російська армія має перевагу як у живій силі, так і в озброєнні.

Радник президента України Володимира Зеленського заявив, що серед американських пропозицій є як такі, з якими Київ погоджується, так і такі, що викликають заперечення. Один західний чиновник зазначив, що тиск на Україну є "приголомшливим". Як і інші, він говорив на умовах анонімності, аби обговорити чутливі дипломатичні питання.

Київ готує відповідь на план Трампа щодо визнання аннексії Криму та блокування вступу до НАТО - WSJ21.04.25, 05:26 • 58795 переглядiв

Представник Держдепартаменту США применшив припущення, що Вашингтон поставив Київ перед фактом, однак дедалі публічніше розчарування адміністрації Трампа повільним темпом переговорів викликає у Києва побоювання щодо нового погіршення відносин із Вашингтоном.

Із посиленням переговорного процесу, на тлі заяв американських чиновників про можливий вихід зі справи протягом кількох днів, тиск на Київ зростає. Французькі, британські та німецькі переговорники, які активніше включилися у процес, мають намір підтримати позицію України в Лондоні, наполягаючи, щоб будь-яка угода включала гарантії безпеки та післявоєнні програми відновлення — частково за рахунок заморожених російських активів.

Вважаю, що Віткофф поширює російські наративи: Зеленський про включення українських земель в мирну угоду 17.04.25, 19:44 • 7892 перегляди

Європейські та навіть деякі українські чиновники приватно визнають, що Київ навряд чи зможе найближчим часом повернути контроль над територіями, які зараз контролює росія. У найкращому разі вони сподіваються уповільнити поспішне укладення угоди, яка дозволить москві зберегти захоплені землі та уникнути санкцій - без суттєвих вигод для України.

"Існує занепокоєння, що Трамп намагається тиснути на українців і недостатньо жорстко поводиться з росією", - сказав Муджтаба Рахман, керівний директор аналітичної компанії Eurasia Group. - "Головне питання зараз: що отримає Україна в обмін на поступки частиною своєї території?"

За словами двох обізнаних осіб, США представили загальні контури своїх пропозицій Україні під час переговорів у Парижі минулого тижня, і Київ сприйняв їх як остаточну пропозицію Вашингтона перед тим, як той може відмовитися від участі у мирному процесі.

Україна може менше дбати про деякі регіони, якщо вони російськомовні - Віткофф 18.04.25, 14:46 • 5791 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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