США в Лондоне предложат Киеву признать Крым российским и заморозить фронт - WP

В среду в Лондоне США предложат официально признать Крым российским и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с внутренними обсуждениями, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, союзники Украины надеются добиться гарантий безопасности и программ восстановления для страны, страдающей от войны, в обмен на возможные территориальные уступки.

Американские предложения, представленные Украине в Париже на прошлой неделе, включают официальное признание Вашингтоном аннексированного Крыма как российской территории и постепенное снятие санкций против рф в рамках будущего соглашения, согласно трем источникам, осведомленным с вопросом. В обмен москва должна была бы прекратить боевые действия в Украине - в момент, когда российская армия имеет преимущество как в живой силе, так и в вооружении.

Советник президента Украины Владимира Зеленского заявил, что среди американских предложений есть как такие, с которыми Киев соглашается, так и такие, что вызывают возражения. Один западный чиновник отметил, что давление на Украину является "ошеломляющим". Как и другие, он говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительные дипломатические вопросы.

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Представитель Госдепартамента США преуменьшил предположение, что Вашингтон поставил Киев перед фактом, однако все более публичное разочарование администрации Трампа медленным темпом переговоров вызывает у Киева опасения относительно нового ухудшения отношений с Вашингтоном.

С усилением переговорного процесса, на фоне заявлений американских чиновников о возможном выходе из дела в течение нескольких дней, давление на Киев возрастает. Французские, британские и немецкие переговорщики, которые активнее включились в процесс, намерены поддержать позицию Украины в Лондоне, настаивая, чтобы любое соглашение включало гарантии безопасности и послевоенные программы восстановления — частично за счет замороженных российских активов.

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Европейские и даже некоторые украинские чиновники частно признают, что Киев вряд ли сможет в ближайшее время вернуть контроль над территориями, которые сейчас контролирует россия. В лучшем случае они надеются замедлить поспешное заключение соглашения, которое позволит москве сохранить захваченные земли и избежать санкций - без существенных выгод для Украины.

"Существует беспокойство, что Трамп пытается давить на украинцев и недостаточно жестко ведет себя с россией", - сказал Муджтаба Рахман, руководящий директор аналитической компании Eurasia Group. - "Главный вопрос сейчас: что получит Украина в обмен на уступки частью своей территории?"

По словам двух осведомленных лиц, США представили общие контуры своих предложений Украине во время переговоров в Париже на прошлой неделе, и Киев воспринял их как окончательное предложение Вашингтона перед тем, как тот может отказаться от участия в мирном процессе.

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