Считаю, что Виткофф распространяет российские нарративы: Зеленский о включении украинских земель в мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение распространяет российские нарративы. Об этом Зеленский сказал во время брифинга, передает УНН.

Считаю, что господин Виткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он сознательно, или бессознательно, я не знаю, распространяет российские нарративы. В любом случае это не помогает. Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории, потому что территории наши, нашим людям принадлежат, нашему народу, и не только нам, но и будущим, будущим украинцам. Не понимаю, о чем он говорит. Мы это слышали, но мы это слышали, как "бред" путина. Я не думал, что у него люди, которые продолжают эти нарративы распространять и в других цивилизованных странах - сказал Зеленский.

Напомним

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф, который участвует в мирных переговорах по войне рф против Украины, заявил, что мирное соглашение касается "так называемых пяти территорий", но в ней есть гораздо больше.