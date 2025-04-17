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Вважаю, що Віткофф поширює російські наративи: Зеленський про включення українських земель в мирну угоду

Київ • УНН

 • 6864 перегляди

Президент України заявив, що Стів Віткофф, спецпосланець Трампа, поширює російські наративи щодо можливого включення українських територій в мирну угоду. Зеленський наголосив, що це небезпечно.

Вважаю, що Віткофф поширює російські наративи: Зеленський про включення українських земель в мирну угоду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у мирну угоду поширює російські наративи. Про це Зеленський сказав під час брифінгу, передає УНН.

Вважаю, що пан Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо, або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. В будь-якому випадку це не допомагає. Я не бачу в нього мандату обговорювати українські території, бо території наші, нашим людям належать, нашому народові, і не тільки нам, а й майбутнім, майбутнім українцям. Не розумію, про що він говорить. Ми це чули, але ми це чули, як "брєд" путіна. Я не думав, що в нього люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати і в інших цивілізованих країнах

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який бере участь у мирних переговорах щодо війни рф проти України, заявив, що мирна угода стосується "так званих п'яти територій", але в ній є набагато більше.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Стів Віткофф
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