Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, если они русскоязычные - Виткофф

Спецпосланник США Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным, последний был зациклен на украинских территориях. Виткофф предположил, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых регионах, если они русскоязычные. Об этом Виткофф сказал в интервью Wall Street Journal, передает УНН.

Как заявил Виткофф, во время их дискуссий, путин был зациклен на украинской земле. По его словам, россия "возможно, получит некоторые из регионов, но не все".

По его словам, Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они русскоязычные.

Когда начинаешь присматриваться к тем пяти регионам – россия, тебе они важны, да и Украине тоже. Но если некоторые из них больше русскоязычные, не станут ли они (для Украины - ред.) менее важными?