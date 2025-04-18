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Financial Times

Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, если они русскоязычные - Виткофф

Киев • УНН

 • 2208 просмотра

Спецпосланник США Виткофф предположил, что Украине стоит меньше беспокоиться о регионах, где преобладает русский язык. Путин во время переговоров был зациклен на украинских территориях.

Украина может меньше заботиться о некоторых регионах, если они русскоязычные - Виткофф

Спецпосланник США Стив Виткофф заявил, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным, последний был зациклен на украинских территориях. Виткофф предположил, что Украина может "меньше заботиться" о некоторых регионах, если они русскоязычные. Об этом Виткофф сказал в интервью Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Как заявил Виткофф, во время их дискуссий, путин был зациклен на украинской земле. По его словам, россия "возможно, получит некоторые из регионов, но не все".

По его словам, Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они русскоязычные.

Когда начинаешь присматриваться к тем пяти регионам – россия, тебе они важны, да и Украине тоже. Но если некоторые из них больше русскоязычные, не станут ли они (для Украины - ред.) менее важными?

- сказал Виткофф.

Напомним

Ранее Виткофф после встречи с посланником кремля кириллом дмитриевым предложил президенту США Дональду Трампу поддержать передачу россии четырех областей Украины - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской - для скорейшего завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф своими заявлениями о возможном включении украинских территорий в мирное соглашение распространяет российские нарративы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Стив Уиткофф
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