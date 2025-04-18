Україна може менше дбати про деякі регіони, якщо вони російськомовні - Віткофф
Київ • УНН
Спецпосланець США Віткофф припустив, що Україні варто менше перейматися регіонами, де переважає російська мова. Путін під час переговорів був зациклений на українських територіях.
Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним, останній був зациклений на українських територіях. Віткофф припустив, що Україна може "менше дбати" про деякі регіони, якщо вони російськомовні. Про це Віткофф сказав в інтерв’ю Wall Street Journal, передає УНН.
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Як заявив Віткофф, під час їхніх дискусій, путін був зациклений на українській землі. За його словами, росія "можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі".
За його словами, що Україна "може менше хвилюватися про деякі регіони", якщо вони російськомовні.
Коли починаєш придивлятися до тих п’яти регіонів – росіє, тобі вони важливі, та й Україні також. Але якщо деякі з них більше російськомовні, чи не стануть вони (для України - ред.) менш важливими?
Нагадаємо
Раніше Віткофф після зустрічі з посланцем кремля кирилом дмітрієвим запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передачу росії чотирьох областей України - Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської - для швидшого завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф своїми заявами про можливе включення українських територій у мирну угоду поширює російські наративи.