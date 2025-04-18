Україна може менше дбати про деякі регіони, якщо вони російськомовні - Віткофф

Спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним, останній був зациклений на українських територіях. Віткофф припустив, що Україна може "менше дбати" про деякі регіони, якщо вони російськомовні. Про це Віткофф сказав в інтерв’ю Wall Street Journal, передає УНН.

Як заявив Віткофф, під час їхніх дискусій, путін був зациклений на українській землі. За його словами, росія "можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі".

За його словами, що Україна "може менше хвилюватися про деякі регіони", якщо вони російськомовні.

Коли починаєш придивлятися до тих п’яти регіонів – росіє, тобі вони важливі, та й Україні також. Але якщо деякі з них більше російськомовні, чи не стануть вони (для України - ред.) менш важливими?