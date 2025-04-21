Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

Киев готовится ответить на план президента США Дональда Трампа по прекращению "конфликта" в Украине. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Авторы напоминают, что предложение США предусматривает признание аннексии Крыма россией и блокирование вступления Украины в НАТО.

Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позднее на этой неделе. Тогда, если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в москву