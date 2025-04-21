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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский
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На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

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Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

Киев • УНН

 • 126 просмотра

План Трампа для Украины предусматривает признание Крыма российским и блокирование членства в НАТО. Киев готовит ответ, который должны предоставить на встрече в Лондоне.

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

Киев готовится ответить на план президента США Дональда Трампа по прекращению "конфликта" в Украине. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает УНН.

Детали

Авторы напоминают, что предложение США предусматривает признание аннексии Крыма россией и блокирование вступления Украины в НАТО.

Сейчас США ждут ответа Киева, который, как ожидается, поступит на встрече официальных лиц США, Украины и Европы в Лондоне позднее на этой неделе. Тогда, если будет сближение между американской, европейской и украинской позициями, предложения можно будет направить в москву

- отмечается в материале.

Украина на 90% поддерживает мирный план президента США Трампа? Что говорят в Минобороны19.04.25, 16:53 • 4136 просмотров

Указывается, что принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться трудным для Киева, поскольку Украина отказывается признавать, что россия имеет законные претензии на любую ее территорию.

Если США признают аннексию россией Крымского полуострова в 2014 году, это приведет к перелому более чем десятилетней политики США - как демократической, так и республиканской администраций

- акцентируют авторы.

По их информации, еще одна идея США предусматривает определение территории вокруг Запорожской АЭС нейтральной и такой, которая может быть под американским контролем.

Напомним

По информации Bloomberg, США могут признать российский контроль над Крымом в потенциальном мирном соглашении. Это предложение может заморозить линию фронта, оставив большинство оккупированных территорий рф, и снять вопрос членства Украины в НАТО.

В Госдепе США призвали к продлению "пасхального перемирия"20.04.25, 21:14 • 2448 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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